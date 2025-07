Terremoto Udine scossa magnitudo 3.3 | la terra trema poco prima delle 23 Avvertito in diverse aree della Carnia

Terremoto in provincia di Udine. Lo registra l'Ingv, che lo ha segnalato alle ore 22:52. La stima provvisoria era di una magnitudo tra 3 e 3.5. Poi aggiornata al definitivo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Terremoto Udine, scossa magnitudo 3.3: la terra trema poco prima delle 23. Avvertito in diverse aree della Carnia

Terremoto in provincia di Udine, scossa di magnitudo 2.4 - (Adnkronos) – Terremoto oggi lunedì 28 aprile nella provincia di Udine. La scossa, di magnitudo 2.4, è stata registrata dall'Ingv alle 7 in provincia di Udine.

Terremoto in provincia di Udine: la scossa da 2.4 avvertita in 5 zone - UDINE - La terra trema in Provincia di Udine. Questa mattina, 28 aprile, intorno alle 7, è stata registrata dall'Ingv una scossa di magnitudo 2.

