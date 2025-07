Terremoto a Udine scossa magnitudo 3.3 in provincia

(Adnkronos) – Terremoto oggi in provincia di Udine. Lo segnala l'Ingv, che ha registrato alle ore 22:52 una scossa di magnitudo 3.3 in provincia, nella zona di Verzegnis, a una profondità di 7 chilometri.

