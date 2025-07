Il campione ha confermato il flirt e tanto è bastato perchĂ© i follower dessero il via ad una vera e propria caccia alla sua nuova fiamma. Un comportamento spesso sopra le righe, la personalitĂ irriverente, un talento mal sfruttato. Non ci sorprende affatto che Nick Kyrgios, possedendo tutte queste caratteristiche, sia uno dei personaggi piĂą controversi e al tempo stesso “intriganti” del tennis moderno. BenchĂ© non tutti lo amino, bisogna riconoscere che piĂą volte, in passato, ha animato il circuito e infiammato il dibattito relativamente al tennis. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Tennis, flirt confermato: il campione vuota il sacco