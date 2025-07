Tav Treviglio Giacomo Zanetti si laurea campione d’Europa con l’Italia Under 20

C’è anche una sfumatura di biancoverde nell’oro azzurro della pallacanestro italiana. A portare la pennellata è Giacomo Zanetti, lungo della Treviglio Brianza Basket, che domenica in Grecia, ad Heraklion, ha conquistato il titolo europeo a livello di Under 20. Il classe 2005, insieme ai suoi compagni, guidati da coach Alessandro Rossi, ha riportato il tricolore sul gradino più alto del podio, 12 anni dopo il successo della squadra guidata da coach Stefano Sacripanti in Estonia nel 2013. Per il nativo di Thiene (provincia di Vicenza), è stato un Europeo disputato parzialmente da protagonista, fino alla semifinale, visto che non è potuto scendere in campo nella finalissima contro la Lituania. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Tav Treviglio, Giacomo Zanetti si laurea campione d’Europa con l’Italia Under 20

In questa notizia si parla di: treviglio - giacomo - zanetti - under

Alla vigilia della partenza per Heraklion (isola di Creta, Grecia), coach Alessandro Rossi ha scelto i 12 azzurri che prenderanno parte all’Europeo Under 20. Gli azzurri esordiranno sabato 12 luglio contro il Belgio alle 14.30. Poi la Germania domenica 13 lugli Vai su Facebook

L’Italia di Giacomo Zanetti vince gli Europei Under 20 di basket; ZANETTI MEDAGLIA D’ORO ALL’EUROPEO U20; Europei Under 20 di basket, l’Italia di Giacomo Zanetti vola in semifinale.

Italia Under 20 campione d'Europa, ma Zanetti è fuori per infortunio - Costretto a sedere a bordo campo a causa dell’infortunio rimediato in semifinale, il lungo di scuola Concordia ha supportato gli ... Come scrive informazione.it

Europei Under 20, l'Italia di Zanetti è in finale - Non si ferma più l’Italia under 20 di Giacomo Zanetti, che all'europeo di Creta batte in semifinale la Serbia e si assicura una medaglia a 12 anni di distanza dall'ultima. Scrive informazione.it