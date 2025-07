Tari Salis | Lavoreremo per evitare aumenti

Dopo l'Imu, è la Tari a infiammare il dibattito politico sotto la lanterna. "La Giunta Salis, nella delibera di variazione di bilancio, si prepara ad aumentare le tasse - dichiarano Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua, consiglieri della Lega in Comune - non solo sul 2025 ma anche per il 2026. È. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Tari a Genova, il centrodestra dà l’allarme. Salis: “Eviteremo gli aumenti” - Scontro sui costi in crescita del servizio Amiu, riferiti al biennio 2023-2024 quando era ancora in carica l’ex giunta.

