l’evolversi della situazione. Il mercato Inter continua a muoversi sul fronte offensivo e, dopo aver definito l’arrivo di Ange Yoan Bonny dal Parma, non ha intenzione di privarsi dei due titolari Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Proprio per questo, l’eventuale arrivo di Ademola Lookman – o di un altro esterno offensivo in caso di mancato accordo con l’Atalanta – impone una scelta in uscita: il sacrificato sarĂ con ogni probabilitĂ Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, classe 1992, era stato prelevato a parametro zero dal Porto nella scorsa estate per fare da prima alternativa alla coppia titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Taremi Inter, c’è la fila per l’iraniano! 3 club interessati al suo acquisto: i nerazzurri fissano il prezzo e aspettano