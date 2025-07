Taranto e provincia | chiusure di attività di ristorazione depositi di alimenti e bevande e sequestri di derrate alimentari Nas carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA NAZIONALE “ ESTATE TRANQUILLA 2025 ”, PROMOSSA DAL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DI ROMA, I CARABINIERI DEL N.A.S. DI TARANTO HANNO RECENTEMENTE EFFETTUATO UNA SERIE DI ISPEZIONI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TARANTO E NEL CAPOLUOGO IONICO. LE ATTIVITĂ€ ISPETTIVE, SI SONO CONCENTRATE SU STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, DELLA RISTORAZIONE ED AGRITURISTICHE, CON L’OBIETTIVO DI VERIFICARE IL RISPETTO DEGLI STANDARDS IGIENICO-SANITARI, DEI PROCESSI DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E LA REPRESSIONE DI EVENTUALI ILLECITE PRATICHE COMMERCIALI. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto e provincia: chiusure di attivitĂ di ristorazione, depositi di alimenti e bevande e sequestri di derrate alimentari Nas carabinieri

