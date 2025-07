Taranto blitz dei NAS | sei locali chiusi e 700 chili di cibo sequestrati

Tarantini Time Quotidiano Sei attivitĂ commerciali tra bar, ristoranti, agriturismi e campeggi sono state chiuse nel Tarantino a seguito di controlli effettuati dai Carabinieri del NAS di Taranto nell’ambito dell’operazione nazionale “Estate Tranquilla 2025”, coordinata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. Nel corso delle ispezioni, che hanno interessato il capoluogo e altri comuni della provincia, i militari hanno sequestrato oltre 700 kg di alimenti risultati privi di tracciabilitĂ o conservati in maniera non conforme alle norme igienico-sanitarie. In particolare, due ristoranti di strutture alberghiere detenevano circa 600 kg di pesce, carne e piatti pronti congelati senza etichette o indicazioni utili a ricostruirne l’origine. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, blitz dei NAS: sei locali chiusi e 700 chili di cibo sequestrati

In questa notizia si parla di: taranto - blitz - locali - chiusi

Andirivieni sospetto e cocaina nascosta nel frigo, 22enne beccato dopo i blitz in due appartamenti a Taranto - Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Taranto per spaccio di cocaina. Trovati 50 grammi di droga in due perquisizioni.

TARANTO - Acqua non conforme utilizzata nei locali del villaggio: l'Asl dispone la sospensione dell’intera attività di ristorazione per violazioni alle norme sull’approvvigionamento idrico Vai su Facebook

Sette minorenni in comunitĂ a Taranto per odio razziale, straniero preso a sassate e polizia aggredita; Blitz contro la pesca illegale, sequestrati 300 ricci e 50 chili di cozze in cattivo stato; Taranto, blitz dei Carabinieri a Marina di Ginosa: tre arresti e maxi sequestro di armi e droga.

Spiagge piene, lidi chiusi a Taranto. Stare aperti non conviene - Le temperature vicine ai 30 gradi hanno riportato tantissima gente sulle spiagge di Taranto, per una domenica di sole e mare. quotidianodipuglia.it scrive

Coronavirus, baristi e avventori nei locali dopo le 18: otto denunce. A ... - Coronavirus, baristi e avventori nei locali dopo le 18: otto denunce. Lo riporta quotidianodipuglia.it