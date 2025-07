Sydney Sweeney è irriconoscibile nei panni della pugile Christy Martin | ecco la prima foto ufficiale dal film

La trasformazione fisica dell'attrice è impressionante nel biopic diretto da David Michôd, in anteprima mondiale al TIFF 2025. Il Toronto International Film Festival ha svelato la prima immagine ufficiale di Christy, il biopic interpretato da Sydney Sweeney ispirato alla vita della celebre pugile Christy Martin. Il film sarà presentato in anteprima mondiale durante l'edizione 2025 del TIFF, in programma a settembre. Diretto da David Michôd (Animal Kingdom, The King), che firma la sceneggiatura assieme a Mirrah Foulkes, Christy ripercorre l'incredibile ascesa della Martin nel mondo della boxe femminile professionistica e il drammatico tentato omicidio da parte del marito, avvenuto nel 2010. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sydney Sweeney è irriconoscibile nei panni della pugile Christy Martin: ecco la prima foto ufficiale dal film

In questa notizia si parla di: christy - martin - film - sydney

Sydney Sweeney ingrassata 15 kg per il biopic sulla pugile Christy Martin: "Il mio sedere era enorme" - L'attrice, che interpreta la pugile Christy Martin nel film di David Michôd, ha descritto in dettaglio la sua trasformazione fisica per il ruolo.

Sydney Sweeney ingrassa di quasi 14 chili per interpretare la boxer Christy Martin: "Mi sentivo fortissima!" - La lanciatissima Sydney Sweeney si è messa alla prova con una trasformazione fisica impegnativa, per interpretare il biopic di Christy Martin, pioniera della boxe femminile americana.

Sydney Sweeney, dedizione totale nel biopic di Christy Martin: "Pronta anche a rompermi il naso" - Katy O'Brian rivela che la star di Euphoria non si è mai tirata indietro durante le scene di combattimento del biopic dedicato alla leggenda del pugilato femminile, Christy Martin.

Nuova immagine di Sydney Sweeney in CHRISTY, il biopic sulla pugile Christy Martin, diretto da David Michôd. Anche in questo caso, premiére al TIFF, e non sarà l'unico film a tema: atteso anche "The Smashing Machine" con The Rock! #Cinema Vai su X

RUMOR: SYDNEY SWEENEY FAVORITA COME BOND GIRL PER BOND 26 Pur non avendo ancora uno sceneggiatore, non si esauriscono mai i rumor e le presunte esclusive su Bond 26: l’ultima riguarda il probabile casting di Sydney Sweeney come bond Vai su Facebook

Sydney Sweeney è irriconoscibile nei panni della pugile Christy Martin: ecco la prima foto ufficiale dal film; Toronto 2025: tra le anteprime Christy con Sydney Sweeney e i nuovi film con Keanu Reeves e Dwayne Johnson; Sydney Sweeney ingrassa di quasi 14 chili per interpretare la boxer Christy Martin: Mi sentivo fortissima!.

Sydney Sweeney è irriconoscibile nei panni della pugile Christy Martin: ecco la prima foto ufficiale dal film - Il Toronto International Film Festival ha svelato la prima immagine ufficiale di Christy, il biopic interpretato da Sydney Sweeney ispirato alla vita della celebre pugile Christy Martin. Secondo msn.com

Sydney Sweeney condivide la prima immagine ufficiale del biopic Christy - Sydney Sweeney condivide una prima immagine del film Christy, dove interpreta la pugile professionista Christy Martin. Segnala cinefilos.it