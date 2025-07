Superman Kevin Feige della Marvel dice la sua | La fatica da supereroi non esiste James Gunn l' ha provato

Il boss dei Marvel Studios ha elogiato il primo film del DC Universe e la direzione creativa presa dal produttore e regista James Gunn Il produttore esecutivo e capo dei Marvel Studios Kevin Feige non crede nella cosiddetta "stanchezza da supereroi", quel fenomeno per cui il pubblico si sarebbe stufato dei cinecomic al cinema, causandone quindi il recente calo di incassi al box-office, e come prova ha indicato il Superman di James Gunn. "Guardate Superman, è chiaro che non è questione di stanchezza da supereroi", ha affermato Feige, convinto che i film tratti dai fumetti siano pronti per giorni migliori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman, Kevin Feige della Marvel dice la sua: "La fatica da supereroi non esiste, James Gunn l'ha provato"

In questa notizia si parla di: superman - feige - marvel - supereroi

Abbiamo visto in anteprima il nuovo Superman di James Gunn... e no, non è il solito film di supereroi. È umano, potente, fragile. È un figlio che sceglie di essere buono, in un mondo che lo teme. Krypto, Lex, Lois, la Fortezza della Solitudine... tutto c’è. Ma Vai su Facebook

Superman, 3 registi perfetti per il sequel se non dovesse tornare James Gunn; Con il nuovo “Superman” la DC vuole fare come la Marvel; Superman, James Gunn non vuole mai più vedere questi 3 cliché dei film di supereroi.

Superman, Kevin Feige della Marvel dice la sua: "La fatica da supereroi non esiste, James Gunn l'ha provato" - Il boss dei Marvel Studios ha elogiato il primo film del DC Universe e la direzione creativa presa dal produttore e regista James Gunn ... Segnala msn.com

Marvel, Kevin Feige ammette gli errori: 'Abbiamo fatto troppi film' - Kevin Feige ha ammesso che, durante gli anni scorsi, i Marvel Studios hanno esagerato con la produzione a scapito della qualità ... Riporta cinema.everyeye.it