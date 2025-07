Sulla sanità il governo difende la sovranità

Diciamo che sarà sempre più lo scontro di questi tempi: globalizzazione contro difesa della sovranità nazionale. E la decisione del governo di dire no agli emendamenti al Regolamento sanitario internazionale dell’Oms, respingendo ogni tentativo di ampliamento dei poteri dell’Organizzazione in caso di “pandemia”, è sacrosanta per un governo che non ha vergogna a definirsi “sovranista”. Il messaggio che il ministro della Salute Orazio Schillaci ha affidato, attraverso una lettera ufficiale, al direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è chiaro: non vogliamo essere messi sotto tutela da terzi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sulla sanità il governo difende la sovranità

L’Italia dice no all’Oms: il governo punta i piedi sul nuovo regolamento che minaccia la sovranità nazionale e la libertà dei cittadini - Nessun tentennamento, nessuna riserva, nessun compromesso. Il governo Meloni ha notificato ufficialmente il proprio rifiuto a tutti gli emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (Rsi) adottati il 1° giugno 2024 dalla 77ª Assemblea mondiale della sanità.

