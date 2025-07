Sul campo ’Gianni Cristofori’ tanti amici al quadrangolare per ricordare la leggenda Tattini Il Playground non finisce mai Giovedì sera l’omaggio al Tatto

La lunga estate del Playground dei Giardini Margherita? Non è ancora finita. In settimana, sul campetto Gianni Cristofori, gli ultimi due eventi che chiuderanno, con il botto, l’edizione numero 43 vinta da Carpanelli Motori il Mulino Bruciato Orplast Amadeus su Tatto#13, 103-98. Mercoledì, alle 21,30, la visione gratuita del docu-film ‘Il campo dei miracoli’. Giovedì, dalle 20,15, il quadrangolare che va sotto il nome di Tatto Day. Prima di addentrarci nel programma fitto, del Playground, è il caso di ricordare come il torneo sotto le stelle più famoso d’Italia si sia sviluppato. Nel 1982 le stelle non esistevano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sul campo ’Gianni Cristofori’ tanti amici al quadrangolare per ricordare la leggenda Tattini. Il Playground non finisce mai. Giovedì sera l’omaggio al Tatto

In questa notizia si parla di: playground - campo - gianni - cristofori

Terni, debutta il quinto ‘Playground’: “Campo tridimensionale con gioco accessibile su internet” GALLERIA FOTOGRAFICA - Cinque Playground portati a termine nell’operazione ‘Giocare Rigenera’ a cura del Comune di Terni. Il progetto finanziato dal PNRR – Missione 5.

Volta, che successo. Playground da magia: via Andreini è piena. E in campo ci si diverte - È andata in archivio con un grande successo di pubblico la quarta edizione del torneo 4x4 della Volta Playground.

Il Playground al ’Cristofori’. Simone Conti, spettacolo assicurato. E Lamma torna in campo a 49 anni - Si accendono le luci sul Campo dei Miracoli, così come viene chiamata il ’Gianni Cristofori’ per l’edizione numero 43 del Walter Bussolari Playground.

Domani i due esperti allenatori. Stasera le semifinali rosa. Tocca a Lolli e Losi, gli assi del Playground; Playground al via ai Giardini Margherita di Bologna: il programma del torneo di basket; Basket sotto le stelle, in 5mila ai Giardini Margherita: c’è anche Carlton Myers. Vince il Mulino Bruciato.

Il Playground al ’Cristofori’. Simone Conti, spettacolo assicurato. E Lamma torna in campo a 49 anni - Si accendono le luci sul Campo dei Miracoli, così come viene chiamata il ’Gianni Cristofori’ per l’edizione numero 43 ... Segnala msn.com

Ai Giardini Margherita è anche tempo di quarti di finale. Una serata di festa al Playground. Premiate le campionesse d’Europa - Serata di festa e premiazioni al campo Gianni Cristofori dei Giardini Margherita. Si legge su msn.com