Prima vittoria stagionale per il talento della¬†Ecotek,¬†formazione lombarda (Brescia), Gabriele Peluso (classe 2007) che ha concluso la prima tappa della corsa a tappe Juniores "Ciociaria In Giro - Arcipelago" sul traguardo di Strangolagalli con il tempo di 1h48‚Äô21‚ÄĚ. La vittoria √® arrivata in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it