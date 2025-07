Stesa contro casa dell' ex i due Casalesi davanti al giudice

Dovranno presentarsi dinanzi al gip Daniele Vecchiarelli Nicola Russo e Mario Raffaele De Luca i due affiliati del clan dei Casalesi per rispondere di minaccia, in concorso, continuata e aggravata dal metodo e dall'agevolazione dell'attività mafiosa, detenzione e porto illegale in luogo pubblico. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: casalesi - stesa - casa - davanti

Stesa contro casa dell'ex, beccati due affiliati del clan dei Casalesi - Arrestati due affiliati del clan dei Casalesi con l’accusa di minaccia, in concorso, continuata e aggravata dal metodo e dall'agevolazione dell'attività mafiosa, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di un'arma comune da sparo, spari di colpi d'arma da fuoco in luogo abitato e lungo la.

Casalesi, i boss tornano a casa - Come le scorie tossiche dopo una fallita bonifica. Riporta panorama.it

Rientra in casa e si ritrova davanti i ladri: minacciato e derubato - Rientra in casa e si ritrova davanti i ladri: minacciato e derubato I malviventi hanno minacciato il padrone con un piede di porco e sono fuggiti ... ilmattino.it scrive