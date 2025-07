Stellantis semestrale da incubo | perdite per 2,3 miliardi di euro

Stellantis ha chiuso il primo semestre dell’anno con ricavi in calo a 74,3 miliardi di euro, a fronte di 85 miliardi nello stesso periodo del 2024, e una perdita di 2,3 miliardi, rispetto a un utile da 5,6 miliardi un anno fa. In base ai dati preliminari comunicati il 21 luglio, non sottoposti a revisione contabile, le consegne consolidate a livello mondiale per il secondo trimestre 2025, pari a 1,4 milioni di unitĂ , sono calate del 6% rispetto all’anno precedente. I dati risentono della fase iniziale delle azioni intraprese per migliorare le prestazioni e la redditivitĂ , con i nuovi prodotti che dovrebbero fornire maggiori benefici nella seconda metĂ del 2025, riferisce il gruppo automobilistico con un comunicato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Monica Genovese: chi è la manager da 6 miliardi nominata da Filosa alla guida degli acquisti Stellantis - Monica Genovese è la nuova Responsabile Acquisti di Stellantis, una delle figure chiave scelte dal neo CEO Antonio Filosa per guidare la svolta “italiana” del gruppo automobilistico.

Stellantis investe 1,2 miliardi e assume 3.100 persone in una fabbrica in Marocco - Roma, 17 luglio 2025 – Stellantis investe e assume. Ma lo farà in Marocco. Il Gruppo automobilistico prevede infatti di raddoppiare entro il 2030 la propria produzione nell'impianto di Kenitra in Marocco, con un investimento da 1,2 miliardi di euro.

Stellantis investirà 1,2 miliardi di euro per raddoppiare la produzione in Marocco - Da 400 mila a un milione di unità all’anno entro il 2030, con una produzione di auto che quindi sarebbe più che raddoppiata a fronte di un investimento di 1,2 miliardi di euro.

