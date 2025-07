Stellantis scivola in apertura in Piazza Affari dopo preliminari

Scivola Stellantis in avvio di seduta in Piazza Affari dopo i preliminari del secondo trimestre. Il titolo cede il 3% a 7,67 euro dopo aver annunciato consegne in calo del 6% a 1,4 milioni di veicoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stellantis scivola in apertura in Piazza Affari dopo preliminari

In questa notizia si parla di: stellantis - scivola - piazza - affari

Stellantis scivola in Borsa e cede il 2,5% - Stellantis scivola in Borsa nel giorno della scelta del nuovo amministratore delegato Antonio Filosa.

Stellantis scivola in Borsa e cede il 2,5% - Stellantis scivola in Borsa nel giorno della scelta del nuovo amministratore delegato Antonio Filosa.

Stellantis scivola in apertura in Piazza Affari dopo preliminari; Borsa: Europa apre positiva, a Milano (+0,3%) scivola Stellantis; Stellantis corre dopo 'buy' Jefferies, con nuovo Ceo ripresa può accelerare.

Stellantis scivola in apertura in Piazza Affari dopo preliminari - Il titolo cede il 3% a 7,67 euro dopo aver annunciato consegne in calo del 6% a 1,4 milioni di veicoli. Secondo ansa.it

Stellantis, -6% consegne mondiali nel secondo trimestre. Pesano i dazi americani - Stimati ricavi globali per il primo semestre pari a 74,3 miliardi di euro e perdite per 2,3 miliardi di euro (ANSA) ... Segnala ansa.it