Stellantis nel I sem fatturato cala a 74,3 mld perdita da 2,3 mld

Roma, 21 lug. (askanews) – Stellantis ha chiuso il primo semestre dell’anno con ricavi in calo a 74,3 miliardi di euro, a fronte di 85 miliardi nello stesso periodo del 2024, e una perdita di 2,3 miliardi, rispetto a un utile da 5,6 miliardi un anno fa. In base ai dati preliminari comunicati oggi, non sottoposti a revisione contabile, le consegne consolidate a livello mondiale per il secondo trimestre 2025, pari a 1,4 milioni di unità , sono calate del 6% rispetto all’anno precedente. I dati risentono della fase iniziale delle azioni intraprese per migliorare le prestazioni e la redditività , con i nuovi prodotti che dovrebbero fornire maggiori benefici nella seconda metà del 2025, riferisce il gruppo automobilistico con un comunicato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it