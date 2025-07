Stellantis | -6% nelle consegne mondiali nel secondo trimestre 2025 Pesano i dazi USA

Il gruppo automobilistico registra 1,4 milioni di consegne nel secondo trimestre 2025, penalizzato dai dazi statunitensi e dalla transizione dei modelli in Europa.. Stellantis ha registrato un calo del 6% nelle consegne mondiali nel secondo trimestre del 2025, fermandosi a 1,4 milioni di unità . Lo rende noto il gruppo automobilistico con sede ad Amsterdam, che ha pubblicato i dati preliminari non certificati relativi al primo semestre dell’anno. Secondo quanto comunicato, il calo è legato in gran parte alle interruzioni produttive provocate dai nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti nei primi mesi del trimestre, in particolare nel mercato nordamericano, dove Stellantis è fortemente presente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

