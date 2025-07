Stefano Okaka trova squadra dopo due anni da disoccupato | non aveva mai annunciato il ritiro

A quasi 36 anni e dopo più di due dall'ultima partita giocata, Stefano Okaka ha trovato la sua nuova squadra: l'attaccante ha svolto oggi le visite mediche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

