Spugne è il nuovo singolo di Antheal | fuori dal 25 luglio 2025 su tutte le piattaforme digitali

A partire da venerdì 25 luglio 2025, sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale e in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Antheal, dal titolo “Spugne”. Un brano che segna una nuova tappa nel percorso artistico della giovane cantautrice calabrese, già nota al pubblico per il precedente singolo “Dammi tre parole”. “Spugne” di Antheal: tra fine di un amore e consapevolezza Con “Spugne”, Antheal affronta il tema di una relazione arrivata al capolinea, concentrandosi sul tempo e sulle energie spese per inseguire qualcosa che era già destinato a finire. Ma lo fa con un approccio inaspettato: la tristezza lascia spazio all’accettazione, dando vita a un’atmosfera calda, riflessiva e consapevole, lontana dai classici toni malinconici. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Spugne” è il nuovo singolo di Antheal: fuori dal 25 luglio 2025 su tutte le piattaforme digitali

In questa notizia si parla di: spugne - antheal - singolo - luglio

“Spugne” è il nuovo singolo di Antheal: fuori dal 25 luglio 2025 su tutte le piattaforme digitali.

