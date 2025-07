Sostenitori di Bolsonaro protestano in diverse città del Brasile

Simpatizzanti di Jair Bolsonaro hanno manifestato nel fine settimana in diversi capoluoghi del Brasile contro la decisione del giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, di imporre all'ex presidente l'uso di una cavigliera elettronica. Nella capitale, Brasilia, si è svolta una marcia all'insegna di 'LibertĂ , Democrazia e VeritĂ ', organizzata dalla deputata Bia Kicis, del Partito liberale (Pl, di destra). I dimostranti hanno chiesto l'impeachment di Moraes e l'amnistia per le persone arrestate l'8 gennaio 2023, quando sostenitori radicali di Bolsonaro invasero e depredarono le sedi dei tre poteri a Brasilia, in quello che - secondo gli inquirenti - sarebbe stato un tentativo di colpo di Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sostenitori di Bolsonaro protestano in diverse cittĂ del Brasile

