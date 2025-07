Sondaggio Mentana tonfo per il Pd ma non solo | chi sale e chi scende

Calano i due partiti maggiori nell'ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana: FdI di Giorgia Meloni perde lo 0,4% in una settimana e si porta al 29,9% dei consensi, mentre il Pd di Elly Schlein cala dello 0,3 e scende al 22,7. Se per il partito della presidente del Consiglio si tratta di un evento non così frequente - e in ogni caso continua a dominare la classifica delle forze politiche in Italia - per i dem invece questa rappresenta l'ennesima occasione sprecata. Il Pd sembra non riuscire a sfruttare il fatto di essere all'opposizione, una posizione che invece storicamente ha sempre aiutato le forze politiche non al governo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sondaggio Mentana, tonfo per il Pd ma non solo: chi sale e chi scende

