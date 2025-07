Sondaggi politici Fratelli d'Italia si allontana dal 30% | cresce il M5s chi vince oggi

FdI è 'solo' al 28%,  in calo rispetto al mese precedente. Si accorcia il divario con il Pd, al 22,1%. Netta crescita per M5s e Avs mentre restano stabili Forza Italia e Lega. Ecco l'ultimo sondaggio YouTrend per Sky Tg24. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: italia - sondaggi - politici - fratelli

Sondaggi politici La7, Fratelli d’Italia allunga - (Adnkronos) – Fratelli d'Italia cresce ancora, il partito di Giorgia Meloni vola nel sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 se si andasse alle elezioni oggi, 12 maggio.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cala e Pd sale - (Adnkronos) – Fratelli d'Italia in calo, Pd in crescita. Il sondaggio Swg per il Tg La7 descrive il quadro delle intenzioni di voto se si andasse alle elezioni oggi.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia si allontana dal 30%: cresce il M5s, chi vince oggi - Nell'ultimo mese perde lo 0,3%, allontanandosi così dalla soglia del 30%. Lo riporta fanpage.it

Sondaggi politici, sale il consenso al governo Meloni. E cresce il M5S di Conte - Tagliato il traguardo dei 1000 giorni, il governo Meloni passa con successo il test del gradimento degli elettori. Come scrive ilmessaggero.it