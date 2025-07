Soncin carica | Italia c' è un sogno da realizzare Niente paura possiamo battere l' Inghilterra

Alla vigilia della storica semifinale degli Europei (dopo 28 anni dall'ultima volta) il ct della Nazionale femminile si mostra fiducioso. La centrale Salvai: "Orgogliosa di quello che abbiamo fatto fino a oggi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Soncin carica: "Italia, c'è un sogno da realizzare. Niente paura, possiamo battere l'Inghilterra"

In questa notizia si parla di: soncin - carica - italia - sogno

Salvai carica l’Italia femminile: «Superare il girone all’Europeo è il nostro primo obiettivo ma abbiamo intenzioni molto alte. Su Soncin…» - di Redazione JuventusNews24 Salvai carica l’Italia femminile: tutte le dichiarazioni a Tuttosport in vista di Euro 2025 con le Azzurre.

«L’Italia inizia il suo cammino agli Europei di calcio femminile 2025 contro il Belgio: le Azzurre del CT Andrea Soncin scenderanno in campo oggi, 3 luglio 2025, per la prima partita del gruppo B alle ore 18:00 con diretta TV su RaiDue. » L’avventura delle raga Vai su Facebook

Soncin carica: Italia, c'è un sogno da realizzare. Niente paura, possiamo battere l'Inghilterra; Eurodonne, Italia sogna la finale: 'Abbiamo armi per vincere'; Eurodonne, il ct azzurro Soncin: Rispetto per inglesi, ma finale Europei sogno da realizzare.

Soncin carica: "Italia, c'è un sogno da realizzare. Niente paura, possiamo battere l'Inghilterra" - Alla vigilia della storica semifinale degli Europei (dopo 28 anni dall'ultima volta) il ct della Nazionale femminile si mostra fiducioso. Da gazzetta.it

Italia Femminile, Soncin: "Rispetto per l'Inghilterra, ma sogniamo la finale degli Europei" - In Italia, i tifosi potranno seguire il match anche al MAXXI di Roma, dove Casa Azzurre ospiterà una serata speciale con aperitivo, visita alla mostra ‘STADI – Architettura e mito’ e maxischermo per ... corrieredellosport.it scrive