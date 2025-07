Soncin alla vigilia di Italia-Inghilterra | Abbiamo le armi per giocarcela Potrebbe durare 120 minuti

Andrea Soncin presenta la semifinale degli Europei 2025 di calcio femminile che domani sera vedrĂ opposte Italia ed Inghilterra: in conferenza stampa il commissario tecnico della selezione azzurra ha indicato quali saranno le chiavi tattiche del match. L’ allenatore dell’Italia sa su quali punti battere: “ Siamo intenzionate a portare avanti il nostro sogno di raggiungere la finale, arriviamo a questa sfida con coraggio, fiducia e convinzione nei nostri mezzi. Loro sono una squadra molto forte, che gioca in maniera verticale con punte che attaccano bene lo spazio e centrocampiste che invadono con continuitĂ la zona di rifinitura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Soncin alla vigilia di Italia-Inghilterra: “Abbiamo le armi per giocarcela. Potrebbe durare 120 minuti”

Juventus Women, dieci bianconere convocate dal CT Soncin: ufficiale l’elenco dell’Italia Femminile per la Nations League. La lista completa - di Redazione JuventusNews24 Juventus Women, sono dieci le calciatrici bianconere convocate dal CT Soncin.

´ -credibile “L’Italia ha consegnato il” dono più grande “con il trionfo della Norvegia, dice Soncin - Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Andrea Soncin crede che l’Italia abbia consegnato “il più grande regalo” dopo aver raggiunto le semifinali di Euro 2025 con una vittoria per 2-1 sulla Norvegia mercoledì.

Nations League: l'Italia fa poker in Galles e resta in Lega A. Soncin: "Grande prestazione" - Linari, la doppietta di Girelli e Cantore chiudono la pratica nel primo tempo. le azzurre chiudono seconde dopo la Svezia (6-1 alla Danimarca).

Italia femminile. Exploit a Euro 2025! Soncin ha il diritto di sognare la finale Una corsa eccitata come prima di tuffarsi da uno scoglio altissimo, dentro a un mare di azzurro. L’espressione di un’emozione trattenuta a stento, Andrea Soncin l’ha mantenuta senz Vai su Facebook

