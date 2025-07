Sinner Alcarz trema | ecco il piano dopo le vacanze

Cӏ un ragazzo, a Porto Cervo, terra di vacanze vip e di scorci mozzafiato, che assomiglia parecchio a Jannik Sinner. Indossa un cappelluccio da pescatore, ha una maglietta bianca sopra un normale costume da bagno e uno zainetto Nike. Una somiglianza incredibile perchĂ© da sotto il cappello da pescatore spuntano riccioli rossi. E quello zainetti Nike. E la camminata. E l’altezza. Fermi tutti, è proprio lui: il numero 1 del mondo, il re di Wimbledon, l’uomo che domina il tennis mondiale, il ragazzo d’oro che stupisce e ammalia. E che ha scelto proprio la Costa Smeralda per una breve vacanza prima di tuffarsi nuovamente negli allenamenti in vista del prosieguo della stagione tennistica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner, Alcarz trema: ecco il piano dopo le vacanze

In questa notizia si parla di: sinner - vacanze - alcarz - trema

Vacanze altoatesine per Jannik Sinner dopo Roland Garros - AGI - 'Vacanze' altoatesine per Jannik Sinner. Dopo l'amara finale al Roland Garros persa al tie-break contro Carlos Alcaraz, il numero uno del tennis mondiale da ieri sera è a Sesto tra le montagne dell' Alto Adige.

Alcaraz: «Le mie vacanze a Ibiza? Per me divertirmi è importante. Sinner, siamo amici ma non stretti» - Alcaraz: «Le mie vacanze a Ibiza? Per me divertirmi è importante. Sinner, siamo amici ma non stretti» Carlos Alcaraz intervistato da Repubblica a firma Antonello Guerrera che gli ha chiesto delle sue vacanze a Ibiza (si è polemizzato molto per queste vacanze).

Sinner, e ora vacanze! Due settimane di relax, ecco da dove ripartirĂ - Jannik, di nuovo in campo a fine mese in Canada. Poi Cincinnati, lo Us Open, l'Asia e l'apoteosi italiana di novembre con Finals a Torino e Coppa Davis a Bologna

Sinner, Alcarz trema: ecco il piano dopo le vacanze; Jannik Sinner, clamoroso: ecco dove lo pizzicano in vacanza | .it; Sinner trema, l’annuncio mette di nuovo in ansia Jannik.

Sinner rimane Sardegna: la vacanza, la foto di Laila Hasanovic e i punti da difendere da Alcaraz - Ieri Jannik Sinner dalle vacanze in Sardegna — è arrivato in elicottero, e la presunta fiamma Laila Hasanovic posta foto dall'elicottero... Secondo msn.com

Vacanze in Sardegna per Jannik Sinner: relax a Porto Cervo - Jannik Sinner, il numero uno al mondo del tennis, si concede alcuni giorni di meritato relax a Porto Cervo: a certificare la sua discreta presenza in Costa Smeralda sono le immagini pubblicate dai fan ... Si legge su msn.com