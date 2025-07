Si è aggravato il bimbo di 7 anni soccorso in piscina nel parco acquatico di Gallipoli L’ospedale smentisce la morte | il sospetto del gioco finito male

È ancora vivo il bambino di 7 anni che ieri, 20 luglio, era stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni dopo aver perso i sensi nella piscina di un parco acquatico vicino a Gallipoli. Il bambino non è morto, come era emerso in un primo momento da un dirigente dell’ospedale salentino. La direazione sanitaria ha chiarito che le condizioni del bambino si sono ulteriormente aggravate. Dopo le prime manovre di rianimazione da parte dei bagnini, il piccolo era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione del Sacro Cuore della città pugliese, dove oggi le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: anni - piscina - parco - acquatico

Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park - È morto il bambino di 7 che ieri era stato soccorso privo di sensi nella piscina di un acqua park a Gallipoli.

Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita - A quanto si apprende, la vittima si trovava in un parco acquatico di Gallipoli insieme ai genitori. Sarebbe stato il padre a notare che il bambino galleggiava privo di sensi all'interno di una delle piscine L'articolo Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita proviene da Il Difforme.

Fabriano / Po.di.f. Mirasole, 30 anni di attività festeggiati con i successi in piscina - Ai campionati regionali di nuoto promozionale Fisdir disputati nella piscina fabrianese tante medaglie per gli atleti del club.

#Gallipoli E' morto il bimbo di 7 anni caduto in una piscina del parco acquatico. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Tra le ipotesi quella di un gioco finito male. Non è chiaro se il piccolo si sia buttato in acqua volontariamente o se sia scivolat Vai su Facebook

È morto il bimbo di 7 anni soccorso nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli Vai su X

Gallipoli, è morto il bambino di 7 anni trovato svenuto nella piscina di un parco acquatico; Il bimbo di 7 anni soccorso nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli è gravissimo ma vivo; Gallipoli, peggiora il bambino di 7 anni soccorso in piscina.

L’ospedale di Gallipoli smentisce la morte del bimbo caduto nella piscina di un parco acquatico - Si aggravano le condizioni di Andrea, il bambino di sette anni trovato ieri svenuto nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli (Lecce). Riporta msn.com

Gallipoli, morto il bimbo di sette anni caudto nella piscina di un parco acquatico - E' morto il bambino di 7 che ieri era stato soccorso privo di sensi nella piscina di un acqua park a Gallipoli. Scrive msn.com