Sette italiani nei top 50 del tennis il boom cominciato dal lancio del canale tv

Il tennis italiano sta vivendo un momento d’oro, con sette atleti tra i primi 50 al mondo, incluso Jannik Sinner. Questo successo non è casuale, ma il risultato di una serie di riforme strategiche attuate dalla Federazione Italiana Tennis (Fit) negli ultimi 15 anni. L’ultimo ad entrare nella Top 50 è Luciano Darderi (48) che raggiunge Jannik Sinner (1), Lorenzo Musetti (7), Flavio Cobolli (18), Lorenzo Sonego (37), Matteo Berrettini (42) e Matteo Arnaldi (44). Una rivoluzione che arriva da lontano e che porta la firma di Angelo Binaghi: « Eravamo intorno al 10° posto tra le federazioni con circa 120 mila tesserati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sette italiani nei top 50 del tennis, il boom cominciato dal lancio del canale tv

Sette cose che dovete sapere di Fabio Fognini che a Wimbledon dice addio al tennis: «Dopo tante sofferenze, è il momento giusto per lasciare» - Uscito dal centrale con una standing ovation dopo essere stato sconfitto da Carlos Alcaraz il giocatore italiano ha brillato sull'erba in quella che sappiamo ora essere stato il suo ultimo match da professionista.

Tennis: volano Cobolli e Darderi, sette italiani in top 50 - Grazie ai successi rispettivamente a Bucarest e Marrakech, Flavio Cobolli e Luciano Darderi scalano la classifica mondiale, guadagnando nove posizioni. Secondo ansa.it

Tennis: Atp, sette italiani nella top 100 - Tennis - Ansa.it - Tennis: Atp, sette italiani nella top 100 Fa il suo ingresso Luca Nardi dopo la vittoria su Djokovic ROMA , 18 marzo 2024, 16:27 ... Da ansa.it