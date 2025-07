Serie D La Cittadella Vis Modena riparte Da oggi la squadra in ritiro a Sestola

Riparte da oltre mille metri l’avventura della Cittadella Vis Modena. Il gruppo biancazzurro si ritroverà oggi a Sestola per cominciare la seconda stagione di fila in D con una rosa che è ormai completa. All’appello manca solo l’ultimo dei tre portieri, che sarà sempre un 2007, per il resto il ds Biagini ha consegnato con largo anticipo a mister Gori il gruppo da plasmare per provare ad alzare l’asticella dopo l’ottimo 7° posto al debutto l’anno scorso. Sono nove i volti nuovi per un mercato nel segno della continuità , che ha visto confermare gran parte del gruppo degli over (gli addii sono quelli di Aldrovandi, Fort, Serra, Tesa, Osuji, Mora, Bertani e Guidone). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. La Cittadella Vis Modena riparte. Da oggi la squadra in ritiro a Sestola

