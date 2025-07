Sentenza CEDU sulle Fonderie Pisano | organizzato un incontro pubblico

Tempo di lettura: 2 minuti La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha recentemente accolto il ricorso presentato da decine di cittadini della Valle dell’Irno, riconoscendo la responsabilità dello Stato italiano per la mancata tutela dei diritti fondamentali in relazione all’attività delle Fonderie Pisano. La decisione rappresenta un passaggio storico nella lunga vertenza ambientale e sanitaria che coinvolge il territorio salernitano: la CEDU ha infatti confermato che le istituzioni italiane non hanno garantito un livello adeguato di protezione dei diritti alla salute e a un ambiente salubre, determinando una violazione grave e reiterata degli obblighi internazionali in materia di diritti umani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Fonderie Pisano: Una sentenza storica. È tempo di agire per tutelare la salute dei cittadini - In seguito alla storica sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha condannato l'Italia per non aver garantito il diritto alla vita privata e alla salute dei cittadini esposti all'inquinamento delle Fonderie Pisano, Fratelli d'Italia Baronissi esprime pieno sostegno e chiede azioni concrete per garantire il diritto alla salute dell'intero territorio.

Cedu condanna l'Italia per inquinamento delle fonderie Pisano - Tempo di lettura: < 1 minuto Le autorità italiane non hanno preso tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva tutela dei diritti dei cittadini in relazione all'inquinamento ambientale causato dal proseguimento dell'attività delle fonderie Pisano che si trova a non più di 6 km delle loro abitazioni nei comuni di Salerno, Pellezzano e Baronissi.

Fonderie Pisano, Salute e Vita fa il punto: "Chiuderle subito" - Lo scorso 6 maggio, come già approfondito, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato lo Stato Italiano per non aver tutelato i cittadini esposti per anni all'inquinamento prodotto dalle fonderie Pisano.

