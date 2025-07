SEA Index accoglie Marina Genova come membro istituzionale

La Superyacht Eco Association – SEA Index è lieta di accogliere Marina Genova, una delle principali destinazioni nautiche del Mediterraneo, come membro istituzionale. Questa collaborazione segna un ulteriore passo internazionale verso un maggiore impegno nei confronti delle tematiche ambientali nel settore nautico. Marina Genova è uno degli hub nautici più avanzati e prestigiosi del Mediterraneo, in grado di ospitare il maggior numero di Super Yacht fino a 130 metri nel Mediterraneo. La sua strategia è sempre stata quella di investire nelle tendenze future della nautica e dell'ambiente. Già disponibili: un impianto fotovoltaico (500 MWh prodotti e 270 tonnellate di CO2 risparmiate all'anno); due stazioni di ricarica rapida marina (per promuovere la navigazione sostenibile nelle vicine aree marine protette di Portofino, Cinque Terre, ecc.

Ex Capo Marina, la spiaggia libera a Genova che è ancora chiusa, tra degrado e incuria - Gli scatti di un lettore testimoniano lo stato in cui versa la spiaggia libera di corso Italia, ancora inagibile a stagione balneare ormai avviata

Marina Genova Aeroporto, fatturato +20% e 100 persone impiegate - Con un fatturato consolidato 2024 che ha superato i 15 milioni di euro (+20% rispetto al 2023 e +32% rispetto al 2022), un tasso di occupazione tra il 90 e il 100% dei posti barca