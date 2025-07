Tempo di lettura: < 1 minuto E’ di un morto e di un ferito grave il bilancio di un disastroso incidente stradale avvenuto nella tarda mattina di oggi nella frazione Piazzolla di Nola, lungo la statale. Un uomo di 30 anni, operaio, che era in sella ad uno scooter è finita per impattare frontalmente una utilitaria proveniente senso opposto di marcia, di proprietĂ e condotta da una donna di 71 anni. L’uomo è deceduto sul colpo mentre la donna ha riportato alcune fratture. E’ stata trasferita all’ospedale di Nola per ricevere le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della caserma di Piazzolla di Nola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scontro tra scooter e auto, un morto nel Napoletano