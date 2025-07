Scontro Sala-Marcora in consiglio comunale Milano per la foto fake del sindaco vestito da galeotto

(Agenzia Vista) Milano, 21 luglio 2025 Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, indagato all'interno dell'inchiesta sull'urbanistica, si scontra durante il suo intervento al consiglio comunale con il consigliere di Fratelli d'Italia Enrico Marcora, che aveva postato una sua immagine fake vestito da galeotto. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagie. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scontro Sala-Marcora in consiglio comunale Milano, per la foto fake del sindaco vestito da galeotto

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

Inchiesta urbanistica a Milano: “Sala si dimetta”, l’assedio al sindaco di FdI, Lega e 5Stelle - Per Conte “Milano ha bisogno di una svolta di trasparenza e legalità ” Il silenzio del Pd nazionale, le critiche di Avs

Milano, Sala “Le nuove regole urbanistiche per il bene della città ” - MILANO (ITALPRESS) – La Giunta del Comune di Milano ha approvato le nuove linee di indirizzo per lo sviluppo di attività amministrative in materia urbanistica ed edilizia.

