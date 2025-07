Scomparsa nel nulla a 9 anni viene trovata morta | poi il sospetto sul padre

La tragica vicenda della scomparsa e morte di Melina Frattolin, una bambina di 9 anni, ha profondamente scosso l’opinione pubblica e le comunità tra Canada e Stato di New York. Ogni elemento della storia viene analizzato con attenzione dagli investigatori, che cercano di ricostruire ogni dettaglio delle ultime ore di vita della piccola, affidandosi a testimonianze e riscontri oggettivi per definire la successione degli eventi. Il ruolo delle forze dell’ordine è stato centrale sin dai primi momenti della denuncia. Tuttavia, la rapidità degli interventi, non è riuscita a impedire il tragico epilogo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Scomparsa nel nulla a 9 anni, viene trovata morta: poi il sospetto sul padre

Morto Oliviero Garlini: il calcio piange la scomparsa dell’ex attaccante. Aveva 68 anni - di Redazione JuventusNews24 Morto Oliviero Garlini: il calcio piange la scomparsa dell’ex attaccante di Atalanta, Inter e Lazio.

Ezio Bosso, musica per la pace: il concerto con Emergency a cinque anni dalla scomparsa del Maestro - Un concerto per ricordare Ezio Bosso e per parlare di pace. Domenica 18 maggio alle 18.30, nella Basilica di San Petronio a Bologna, si rinnova l’omaggio al Maestro a cinque anni dalla sua scomparsa.

Ritrovata 63 anni dopo essere scomparsa: il cold case di Audrey Backeberg - Roma, 5 maggio 2025 - Contro ogni pronostico, una donna scomparsa ben 63 anni fa è stata trovata viva negli Stati Uniti.

È stata ritrovata ed è viva Valentina Greco, la donna di 42 anni, originaria di Cagliari ma residente a Sidi Bou Said dove collabora con alcune organizzazioni per i diritti umani, scomparsa per 10 giorni in Tunisia. Era dal 9 luglio, giorno dell’ultima telefonata, ch Vai su Facebook

Valentina Greco, scomparsa e ritrovata: il giallo sui dieci giorni priva di sensi nell'armadio; Trovato Allen Barnard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso dal campeggio a Ventimiglia: è vivo; Scomparso dal camping di Ventimiglia, le ricerche nella notte e l'uomo che l'ha visto per ultimo.

Valentina Greco, scomparsa e ritrovata: il giallo sui dieci giorni "priva di sensi" nell'armadio - L'italiana è apparsa in uno stato confusionale ma le sue condizioni non preoccupano. Come scrive today.it

Scomparsa in Tunisia. Dal pc sparito all’Islam. Dieci giorni di mistero - Valentina Greco, 42 anni, cagliaritana, lavora come attivista per i diritti umani. Segnala msn.com