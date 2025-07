Scippa un passante e si dà alla fuga | arrestato trentaduenne

Un uomo di 32 anni originario del Gambia è stato arrestato dai carabinieri a Prato con l’accusa di aver scippato un passante, per un episodio verificatosi pochi giorni fa nella zona del Macrolotto 1. Stando a quanto ricostruito, lo scippo sarebbe avvenuto in via del Molinuzzo: il trentaduenne. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: passante - arrestato - trentaduenne - scippa

Strappa la collanina al collo di un passante, gambiano rintracciato dalla polizia e arrestato - Ha avvicinato un passante, in strada, con una banale scusa per poi aggredirlo e rapinarlo. La vittima, un 30enne di Enna, ha chiesto aiuto agli agenti della polizia che sono intervenuti tempestivamente, individuando e arrestando il malfattore, un 25enne gambiano.

Palpeggia una passante e picchia i poliziotti: arrestato per violenza sessuale - Ha molestato una passante, sconosciuta, e poi, una volta bloccato dai poliziotti, li ha picchiati. Alla fine è stato arrestato.

Sfonda il finestrino per rubare, la passante lo vede e chiama la polizia: arrestato - Firenze, 3 maggio 2025 – Un 44enne di nazionalità tunisina è stato fermato dalla polizia di Firenze con l’accusa di furto aggravato.

Scippa un passante e si dà alla fuga: arrestato trentaduenne.

Scippa un passante e tenta la fuga: arrestato 32enne a Prato - Ha scelto la notte per agire, forse sperando nell’oscurità e nella solitudine delle strade. Come scrive gonews.it

20enne scippa anziana a Bolzano, arrestato e Daspo urbano - Foglio di via e Daspo urbano per 4 anni per un 20enne di Appiano per aver scippato la borsa ad un'anziana seduta su una panchina di via Palermo con la figlia, quasi facendola cadere a terra. Si legge su ansa.it