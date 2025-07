Scatta la vendetta di Trump contro il WSJ | ecco cosa ha deciso il tycoon

La Casa Bianca ha escluso il Wall Street Journal dal pool stampa che accompagnerĂ il presidente Donald Trump nel viaggio previsto in Scozia dal 25 al 29 luglio. Lo ha confermato a Politico la portavoce Karoline Leavitt. La decisione arriva pochi giorni dopo che Trump ha avviato un’azione legale contro il quotidiano, accusandolo di diffamazione per un articolo in cui si sostiene che nel 2003 avrebbe inviato a Jeffrey Epstein una lettera contenente un disegno osceno e un messaggio a sfondo sessuale in occasione del suo cinquantesimo compleanno. Tarini Parti, giornalista della Casa Bianca per il Wall Street Journal, era stata inizialmente designata per coprire le ultime tappe del viaggio di quattro giorni del presidente nei suoi resort golfistici di Turnberry e Aberdeen, in Scozia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

