Savona Newcastle a fuoco lento | i Magpies aumentano il pressing la Juve ha già individuato il suo sostituto Il nome

individuato dalla dirigenza. Il mercato Juve potrebbe presto dover gestire una nuova uscita sul mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Newcastle  ha intensificato i contatti per Nicolò Savona, difensore classe 2003 che si è messo in mostra nell’ultima stagione con la maglia della Juve. Al momento non è ancora stata presentata un’offerta ufficiale, ma gli inglesi sembrano fare sul serio, pronti a inserirsi in un’eventuale trattativa che potrebbe decollare nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Savona Newcastle a fuoco lento: i Magpies aumentano il pressing, la Juve ha già individuato il suo sostituto. Il nome

In questa notizia si parla di: individuato - juve - newcastle - fuoco

Calciomercato Juve: colpo individuato. Chi è il grande sogno per l’estate, quel giocatore bianconero può finire nell’affare. Novità - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve: ecco chi sarà il grande colpo dei bianconeri per l’estate, un giocatore bianconero può finire nell’affare.

Osimhen Juve, la rivelazione di Ceccarini: «È lui il giocatore individuato dai bianconeri ma…». Poi svela sul futuro di Kolo Muani - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, la rivelazione di Ceccarini sul futuro dell’attaccante accostato ai bianconeri: le dichiarazioni.

Jashari Juve, individuato il centrocampista del futuro? Chi è il mediano del Bruges monitorato dai bianconeri: tutte le sue caratteristiche - di Redazione JuventusNews24 Jashari Juve, individuato il centrocampista del futuro? Gli aggiornamenti sull’ultimo nome del giocatore del Bruges.

IL SANTO DELLA DOMENICA - IL FUOCO AMICO HA GIA' INIZIATO A SPARARE. MA LA JUVE SAPRA' RIPARTIRE E....

Savona Juventus, la Premier League chiama il difensore classe 2003: piace a quel club! Cosa risulta e la posizione della società bianconera - Savona Juventus, un club di Premier League ha messo nel mirino il giovane difensore bianconero: piace soprattutto per quelle due caratteristiche Il difensore della Juventus, Nicolò Savona ha attirato ... Secondo juventusnews24.com

Juve: non solo Tonali, doppia operazione con il Newcastle - it Secondo le informazioni di SportMediaset , il Newcastle ha individuato in Vlahovic il nome giusto per l ... Si legge su calciomercato.it