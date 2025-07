"Siamo contenti di ciò che abbiamo fatto in questa prima settimana di lavoro. La Samb si allena bene anche con carichi importanti. C’è ancora poca brillantezza ma è una cosa naturale". Queste le prime parole di Ottavio Palladini al termine del test con la formazione belga del Royale Union Tubize-Braine militante in Terza Divisione. I rossoblù escono sconfitti per 2-1 (a segno nella ripresa il giovane Iaiunese) dal centro sportivo Orlando Marconi ma con buone sensazioni. "Nel primo tempo – commenta Palladini – potevamo andare in vantaggio più di una volta, subendo il gol belga da una ripartenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Samb ko con i belgi della Terza divisione: "Poco brillanti, ma ho visto buone cose"