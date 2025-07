Saluta subito la Juventus la decisione ormai è presa

Il club bianconero ha deciso di dare prioritĂ alle cessioni prima degli acquisti: la scelta è stata fatta, addio immediato Prima le cessioni, poi gli acquisti. E’ il monito di Damien Comolli in casa Juventus. Tanti sono i giocatori in casa bianconera con la valigia in mano. Giocatori che potrebbero portare un tesoretto importante per gli acquisti. Juventus, prima le cessioni (LaPresse) – calciomercato.it Il Milan resta in agguato per Dusan Vlahovic, anche se in questo caso il tempo resta il miglior alleato dei rossoneri. Il serbo però non è il solo: Tim Weah è sul piede di partenza in direzione Olympique Marsiglia, allo stesso modo anche Mbangula è pronto a lasciare Torino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

