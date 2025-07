Sala racconta in consiglio comunale a Milano la sua versione sul Pirellino – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2025 Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, indagato all'interno dell'inchiesta sull'urbanistica, racconta la sua versione sul Pirellino durante il suo intervento al consiglio comunale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In diretta da Palazzo Marino, la seduta del Consiglio Comunale di Milano con l'intervento del sindaco Beppe Sala. Vai su Facebook

