Sala | Non do giudizi su magistratura ma indagini dovrebbero essere riservate non pubbliche – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 21 luglio 2025 “Non intendo dare giudizi sull'operato della magistratura, non posso esimermi dal rilevare un comportamento ricorrente in questo Paese che ritengo profondamente sbagliato. . Perchè queste informazioni sono state divulgate ai media?” Così il sindaco di Milano durante il suo intervento al consiglio comunale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

ULTIM’ORA Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sarebbe indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'Urbanistica che ieri ha portato la Procura a chiedere all'ufficio del giudice per le indagini preliminari gli arresti domiciliari per sei persone Vai su Facebook

