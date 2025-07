Sala | Ho appreso di essere indagato dai media per ora nessun avviso di garanzia – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 21 luglio 2025 “E' solo dai media che ho appreso di essere indagato, per il momento senza nessun avviso di garanzia.” Così il sindaco di Milano durante il suo intervento al consiglio comunale dopo l'inchiesta sull'urbanistica. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

