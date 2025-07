Ruota della fortuna | il misterioso stallo sorprende nonostante la vincita di 67.460 dollari

episodio di Wheel of Fortune genera confusione tra spettatori e concorrenti. Un recente episodio della nota trasmissione televisiva Wheel of Fortune, trasmesso a febbraio, ha suscitato non solo sorpresa tra i partecipanti ma anche un notevole sconcerto tra il pubblico. La puntata ha visto la vincita di $67.460 da parte di Whitney Smith, un risultato considerevole che, tuttavia, è stato accompagnato da episodi di grande incertezza e fraintendimenti. il momento del Triple Stumper e le implicazioni. Durante una fase chiamata Toss-Up, tutti e tre i concorrenti si sono trovati impossibilitati a risolvere l’ultimo enigma, il cui testo era “ Protecting The Plate “. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

