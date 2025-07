Ron Killings | Il mio match contro John Cena è stato ad un livello altissimo!

In un’intervista a “The Wrestling Classic” (via Fightful), Ron Killings ha parlato del suo match contro John Cena in quel di WWE Saturday Night’s Main Event, edizione di maggio. Killings ha perso contro John, venendo successivamente rilasciato dalla compagnia, per poi tornare con un nuovo nome – il suo nome reale. Riguardo l’incontro, ha detto: “ È l’universo, l’universo che segue il suo percorso. Quello è stato professional wrestling allo stato pure, al massimo del suo livello! Tutti siamo testimoni di ciò. Quell’edizione di Saturday Night’s Main Event ha incluso il GOAT, il mio eroe d’infanzia, è una di quelle cose che leggi da qualche parte, oppure senti in giro, ma io ho avuto la possibilitĂ di viverlo! È una di quelle cose che accetti, non riuscirai mai a vederti in quel posto fare quel che stai facendo, eppure lo stai facendo ed è una di quelle cose che andrai a spuntare dalla liste delle cose da fare prima di morire. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net Š Zonawrestling.net - Ron Killings: “Il mio match contro John Cena è stato ad un livello altissimo!”

