Roma trovata senza vita Emanuela Ruggeri | era scomparsa da giorni

Identificato il corpo rinvenuto in via del Mandrione. È stato identificato il corpo ritrovato in via del Mandrione, nella zona sud-est di Roma: si tratta di Emanuela Ruggeri, una donna di 32 anni che era scomparsa da alcuni giorni. La conferma è arrivata prima dalla madre della vittima e successivamente dalla polizia di Stato, che ha ricostruito l'identità grazie ai numerosi tatuaggi presenti sul corpo. I tatuaggi decisivi per l'identificazione. Determinanti per il riconoscimento sono stati i tatuaggi distintivi: un fungo e il numero 666 sul braccio sinistro, la lettera D sull'indice della mano sinistra e una mezza luna con un punto sul dorso della mano vicino al pollice.

Emanuela Orlandi: 42 anni di silenzio, menzogne e attese. Roma si mobilita per la verità - Emanuela Orlandi: 42 anni di silenzio, menzogne e attese. Roma si mobilita per la verità Piazza Risorgimento, cuore pulsante di Roma e simbolo di civiltà democratica, si prepara ad accogliere un nuovo appello collettivo per la verità .

Muore dopo quattro giorni di agonia. Emanuela aveva 51 anni. Era rimasta coinvolta in un incidente lungo via Collatina, a Roma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia sulle strade di Roma ha segnato la vita della 51enne Emanuela Palazzi, che è morta il 4 luglio dopo aver trascorso quattro giorni in coma a seguito di un grave incidente stradale.

Emanuela Ruggeri scomparsa da Roma, l’appello social della mamma: “Sono disperata, aiutatemi” - La 32enne Emanuela Ruggeri è scomparsa da Colli Aniene (Roma) lunedì 14 luglio alle ore 20:35. Da allora, non ci sono più state sue notizie.

Roma- Allarme Emanuela Ruggeri, 32 anni, scomparsa il 14 luglio scorso dal quartiere Colli Aniene. È uscita di casa intorno alle 20:35, indossando una tenuta sportiva, ma non è più tornata. La madre, dopo aver allertato le forze dell'ordine, ha lanciato un acc

