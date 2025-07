Roma scatenata | presi i primi due Gasperini ne aspetta altri sei!

Il tempo delle attese sembra finito: la Roma ha cominciato a muoversi davvero. Gasperini incalza, Massara risponde con i primi rinforzi. Il mercato giallorosso ha finalmente acceso i motori e ora non si ferma più (AnsaFoto) – serieanews.com L’importante è iniziare, e la Roma ha iniziato col botto. Negli ultimi giorni Gasperini si era detto preoccupato: mercato fermo, rosa incompleta, ritiro che avanzava. Aveva fatto capire fin da subito che, senza una squadra già rinforzata per lavorare come voleva, non sarebbe stato contento. E in effetti, a essere felice, non lo è nemmeno adesso. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Roma scatenata: presi i primi due, Gasperini ne aspetta altri sei!

Monaco: “Spero Sinner trovi dei ‘terraioli’ a Roma nei primi turni. Su Musetti aspettative eccessive” - Tanti i temi approfonditi nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Puppo: “Musetti tra i primi 4 favoriti a Roma. Se Sinner uscisse dopo 2-3 turni, non sarebbe un dramma” - Casper Ruud ha battuto Jack Draper per 7-5 3-6 6-4 nella finale del Masters 1000 di Madrid, conquistando il titolo più importante della sua carriera e rilanciando le sue quotazioni in vista di Roma e Roland Garros, eventi in cui sarà però presente anche il rientrante numero 1 al mondo Jannik Sinner.

Paolini brilla con Jabeur e conquista i primi ottavi della carriera a Roma - Jasmine Paolini accede per la prima volta agli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia. La tennista toscana ha superato brillantemente la tunisina Ons Jabeur, numero 36 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e tredici minuti di gioco.

Tra il 23 giugno e il 2 luglio scorsi a causa del caldo estremo a Milano e Roma sono morte almeno 500 persone. Lo ha stimato uno studio dell’Imperial College London e della London School of Hygiene & Tropical Medicine, che ha analizzato i dati relativi a 12 Vai su Facebook

El Aynaoui, il padre tennista e gli insulti dei tifosi della Roma (che volevano Rios): chi è il nuovo centroca; SKY - Roma scatenata, preso El Aynaoui: può arrivare insieme a Rios; Roma scatenata! Dopo Nelsson e Salah-Eddine, ecco Gourna-Douath dal Salisburgo.

La Lazio prende in giro la curva della Roma: il video virale scatena ... - La Curva Sud aveva esposto durante il derby uno striscione che recitava: "Discendenti di Marte, padroni della storia". Secondo corrieredellosport.it

Roma, colpo doppio: presi Mancini e Veretout. Dettagli e risvolti delle ... - A 24 ore dalla prima amichevole stagionale contro il Tor Sapienza (aperta ai media), Fonseca incassa il doppio rinforzo: Mancini e Veretout. Lo riporta ilmessaggero.it