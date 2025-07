Roma obiettivo centrocampo ed esterni | proposto Elmas Massara valuta

Massara continua la caccia ai rinforzi per completare la rosa di Gasperini. Il mercato giallorosso, dopo gli arrivi di El Aynaoui e Ferguson, è tutt’altro che chiuso. Anzi, secondo quanto riportato oggi da Leggo, l’allenatore si aspetta ancora tre colpi ben precisi: un secondo portiere affidabile, un esterno offensivo di piede destro da collocare a sinistra, e soprattutto un centrocampista con caratteristiche simili a quelle di Marten De Roon. Elmas proposto alla Roma: il profilo che intriga Gasperini. Tra i nomi emersi nelle ultime ore per rinforzare la trequarti giallorossa, c’è anche quello di Eljif Elmas. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, obiettivo centrocampo ed esterni: proposto Elmas, Massara valuta

Finisce l'avventura di Massara al Rennes: risoluzione consensuale per l'ex Milan e Roma - Arrivano grosse novità dal Rennes. Frederic Massara, ex dirigente del Milan e della Roma arrivato in Francia solamente durante lo scorso anno,.

Calciomercato Roma, tanti saluti Abraham e Massara si gioca la lista di Gasperini - Con la cessione di Tammy Abraham ufficialmente definita, la Roma entra ora nella fase operativa del proprio mercato in entrata.

Frederic Massara, chi è il (probabile) nuovo direttore sportivo della Roma - (Adnkronos) – Frederic Massara sarà , con ogni probabilità , il nuovo direttore sportivo della Roma. In attesa della firma e del conseguente comunicato ufficiale del club giallorosso, il dirigente si prepara a tornare nella Capitale dopo le esperienze al Milan e al Rennes per sostituire Florent Ghisolfi.

Roma al lavoro su O'Riley per il centrocampo! Nel primo giorno della nuova stagione a Trigoria, la dirigenza giallorossa prosegue i contatti con il Brighton per Matt O'Riley Il classe 2000 piace molto a Gasperini e potrebbe diventare un obiettivo concreto Vai su X

Avanti senza sosta per Wesley e Rios Il Tempo (F.Biafora) La Roma è pronta a dare il via al mercato in entrata con l’obiettivo di accontentare Gasperini, che ha chiesto rinforzi su due fronti chiave: la fascia destra e il centrocampo. I nomi in cima alla lista sono q Vai su Facebook

La Roma ha trovato il partner di centrocampo di Koné; Rios del Palmeiras obiettivo Roma: ultime news calciomercato giallorosso; Calciomercato Roma, Kessié si avvicina? Gli aggiornamenti.

Roma, O'Riley primo obiettivo per il centrocampo. Il rapporto con l'allenatore del Brighton può far sperare i tifosi giallorossi - Chiuso il nodo plusvalenze, risolto con il pagamento di una multa alla Uefa, per la Roma è tempo di pensare al mercato in entrata. Scrive msn.com

Massara non perde altro tempo: accordo e nuova firma in Serie A - Massara non perde altro tempo: accordo e nuova firma in Serie A. Come scrive asromalive.it