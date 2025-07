Roma invasione giallorossa a piazza Navona per i 98 anni del club

Migliaia di tifosi hanno risposto all’appello dei gruppi della curva sud per un raduno a tinte “giallorosse“ a Piazza Navona per festeggiare i 98 anni della Roma. Tanti cori e bandiere per celebrare la squadra ora allenata da Gian Piero Gasperini . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, invasione giallorossa a piazza Navona per i 98 anni del club

98 anni Roma, la magia dei cori prende vita a Piazza Navona #ASRoma Vai su X

Dall'alto Piazza Navona ti lascia senza parole... @manutoni24 #RomaCom #PiazzaNavona Vai su Facebook

Roma, migliaia di tifosi in festa per i 98 anni del club - Il 22 luglio il club festeggia i suoi 98 anni e i tifosi come ogni anno hanno deciso di ritrovarsi nel cuore dell ... Scrive corrieredellosport.it

Festa Roma per i 98 anni: oltre 4000 tifosi a Piazza Navona tra cori e bandiere – LIVE - Piazza Navona è praticamente piena, con circa 4000 tifosi che hanno risposto all'appello per festeggiare insieme il compleanno della Roma. Segnala msn.com