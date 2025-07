Roma il giorno di Evan Ferguson | oggi visite mediche e firma

Evan Ferguson è il nuovo attaccante della Roma: arrivato ieri sera, oggi sosterrà le visite mediche e poi firmerà con i giallorossi C’è da scommetterci: ieri sera, quando Evan Ferguson è atterrato all’aeroporto di Ciampino, il primo pensiero sarà stato quello di aver fatto la scelta giusta. Ad accoglierlo c’erano circa 70 tifosi della Roma, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, il giorno di Evan Ferguson: oggi visite mediche e firma

In questa notizia si parla di: evan - ferguson - roma - visite

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti - Ormai ci siamo: tra appena due giorni prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Roma. A meno di 48 ore dall’inizio del primo ritiro dell’era Gasperini, Frederic Massara sta lavorando senza sosta per consegnare all’ex tecnico dell’Atalanta una rosa all’altezza delle ambizioni giallorosse.

Calciomercato Roma, il Brighton propone Evan Ferguson per l’attacco! Ecco la cifra che servirebbe l’attaccante irlandese - Calciomercato Roma, il Brighton propone Evan Ferguson per l’attacco! Ecco la cifra che servirebbe l’attaccante irlandese Archiviata la questione legata al Fair Play finanziario con la sentenza definitiva della UEFA, la Roma torna a pianificare il mercato con maggiore libertà .

La Roma valuta Evan Ferguson: l’attaccante del Brighton offerto in prestito - La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare ad Artem Dovbyk, e i nomi sul tavolo sono sempre più interessanti.

Arrivo di Evan #Ferguson a #Roma, visite mediche e poi . Prestito a 3M con diritto di riscatto a 37M Vai su X

Evan Ferguson dovrebbe sbarcare in serata a Roma, sponda giallorossa, secondo Alfredo Pedullà La nuova squadra di Gasperini sta per mettere a segno il secondo colpo dopo l'arrivo nella giornata di ieri di Neil El Aynaoui Ferguson, attaccante irlande Vai su Facebook

Roma, arriva Ferguson: l'attaccante è sbarcato a Ciampino. Quando farà le visite mediche; Evan Ferguson arriva a Roma: i tifosi giallorossi lo accolgono all'aeroporto di Ciampino; Evan Ferguson alla Roma: arriva dal Brighton la punta per Gasperini.

Roma, arriva Ferguson: l'attaccante è sbarcato a Ciampino. Quando farà le visite mediche - Si tratta di Evan Ferguson, attaccante irlandese del Brighton. Segnala corrieredellosport.it

Ferguson atterra a Roma: domani le visite mediche, poi la firma - Evan Ferguson, ventenne attaccante irlandese in arrivo dal Brighton , ha toccato terra all’aeroporto di Ciampino poco dopo le 20, accolto da un centinaio di tifosi che ne hanno scandito il nome nonost ... Si legge su informazione.it