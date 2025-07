Roma identificato il cadavere del Tuscolano | è di Emanuela Ruggeri la donna scomparsa dai Colli Aniene

Roma, 21 luglio 2025 ‚Äď √ą stato identificato il cadavere della donna trovato ieri tra le sterpaglie al Tuscolano di Roma. Si tratta di¬† Emanuela Ruggeri, la¬†32enne era scomparsa da Colli Aniene¬†luned√¨ scorso, poco dopo le 20. La mamma sui social aveva lanciato un appello: "Aiutatemi, sono una mamma disperata!‚ÄĚ. A rendere possibile l'identificazione sono stati i documenti che aveva con s√© e i tatuaggi sul corpo. A scoprire il corpo della donna nel tardo pomeriggio di ieri in via del Mandrione era stato un passante¬†che, mentre portava a spasso il cane, ha sentito cattivo odore.¬†Il cadavere¬†era in ¬†avanzato stato di decomposizione, segno che Emanuela potrebbe essere morta il giorno stesso della scomparsa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Roma, identificato il cadavere del Tuscolano: √® di Emanuela Ruggeri, la donna scomparsa dai Colli Aniene

